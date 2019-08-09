（中央社記者石秀娟雅加達9日專電）印尼原住民組織今天舉辦第20屆紀念世界原住民族國際日的活動，邀請台東都蘭阿美族歌手舒米恩及台東卑南族建和部落演出。舒米恩說，透過服裝與表演「把台灣推出去」。

每年8月9日是國際原住民日，印尼原住民組織群島原住民同盟（Aliansi Masyarakat Adat Nusantara，AMAN）舉辦3天的活動，兩個受邀的台灣表演者都在今晚登場。

舒米恩演出前接受中央社記者訪問時指出，AMAN很關注原住民文化、教育、及語言和土地流失等問題；希望透過表演，讓印尼認識台灣原住民，有機會再就這些議題交流。

舒米恩穿傳統族服演唱母語歌。他說：「最好玩的是大家看到我們都想跟我們拍照，我也想跟他們拍照，如果沒有這些語言、服裝，大家都穿襯衫、T恤，好像都一樣。」

舒米恩說，原住民的音樂非常有特色，透過服裝、表演內容吸引外國的朋友，「再把台灣推出去」。

台東卑南族建和部落（Kasavakan）也獲邀演出。族名Alikay的潘晨綱說，這是首次以部落名義到其他國家表演，以往都是透過聯盟、或與國外有交流的協會名義。

潘晨綱指出，以部落名義演出，不管對部落的年輕人或年長者來說，「都是勇敢跨出邁向國際的第一步」，相信有更多機會參與南島族群活動，認識原本是一家人的連結。

潘晨綱說，此行除了演出之外還拜訪了南蘇拉威西省托拉查（Toraja）的原住民，在他們的傳統家屋一起生活3天，「他們的語言跟我們很像，很多單字和片語雷同，真的好像分散很遠的一家人聚在一起」，是很特別的體驗。

潘晨綱表示，部落的演出融合冬、夏季祭儀，包括頭目巫師淨撒、傳統勇士舞等，「讓大家更認識我們」。（編輯：林憬屏）1080809