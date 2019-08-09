週五 (10 日) 白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 表示，若中國想持續操控人民幣貶值，來抵銷貿易關稅，那麼，美國將會採取激烈的手段予以反擊。

納瓦羅在媒體採訪中表示：「很明顯的，為了被提高的關稅，中國正在操控匯率，而且他們會持續這麼做。那麼美國將強力反擊」。

納瓦羅認為，中國已經讓人民幣貶值 10% 了，就是為了中和關稅提高帶來的負面影響。美國不會坐視不管，讓企業受到中國政策的傷害。

美中戰火現已全面延燒。上周美國總統川普宣布，對中國剩餘 3000 億美元輸美產品加徵 10% 關稅。中國反擊稱停止購買美國農產品，人民幣也貶破 7。隨後，美國將中國列入匯率操縱國。最新消息是，川普稱將切斷華為與美企的生意往來。

納瓦羅表示，每位美國農民都將「團結一致」，不會受到中國的傷害。他同時堅稱，在這場關稅戰裡，受傷害的不是美國消費者，而是中國。

「中國用貨幣貶值的方式，削減產品的價值，反而將影響中國自己，且受傷程度，將遠遠大過於美國受到的」納瓦羅表示。

不過納瓦羅也指出，美國仍在持續計畫與中國的下一輪對談。而會面的時間點，可能將落在 9 月。

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