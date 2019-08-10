由於債券收益率持續下滑，高股息股票開始脫穎而出。

自 7 月下旬以來，SPDR 標普高股利 ETF (S&P Dividend ETF) 的表現就優於 S&P 500 ETF Trust，S&P 500 ETF Trust 上週走勢幾乎模仿整個 S&P，SPDR 標普高股利 ETF 下滑 0.7%，而 S&P ETF 跌幅 1.1%。

Evercore ISI 資深管理董事 Dennis DeBusschere 表示，「由於收益率下降，自 7 月下旬以來，高股息收益的股票表現一直優於低股息股票。因為名義債券收益率仍非常低，意味著高股息股還有進一步上升空間。」

中美貿易戰產生的不確定性已讓利率下降。

由於本週 10 年期公債殖利率下降至 3 年來最低水準，且 Fed 也展開 2008 年以來首次降息，投資者一直在調適低利率環境，而這點可能會持續下去。債券殖利率暴跌，這些引發一些股票的優異表現，這些股票的共通點就是會派發高額股息給股東。

個股方面如派發 6.7% 股息的西方石油公司 (Occidental Petroleum) (OXY-US) 、派息 6.5% 的製藥公司 AbbVie (ABBV-US)，這些都可能跑贏大盤，但也有蒐集一堆高股息股票的各種 ETF 似乎更能往上突破。

根據 ETF.com，下圖是以股息為重點的 ETF，按資產規模排列：

歷史可證，因為投資者尋求更高的收益，在低利環境下，高股息股通常就會受投資者青睞。

今年 6 月，隨著貿易戰激化，10 年期公債殖利率下降至 2% 以下，CNBC 使用了對沖基金分析工具 Kensho 分析發現，如果投資者在 10 年公債殖利率低於 2% 時買進，接著在一路跌至 1.5% 時賣出，那麼通訊業是道指中表現最棒的產業，且分析過去 20 年交易活動發現，派息 4.3% 的 Verizon (VZ-US) 是同等低利率條件下表現最佳的道指個股。

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