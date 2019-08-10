（中央社記者林長順台北10日電）台北市士林警分局轄區內有多處自行車騎士喜歡的騎乘路線，但也險象環生，士林分局日前派出漂亮女警在相關路段舉牌安全宣導，提醒自行車騎士安全注意事項。

士林區平菁街山路日前發生自行車擦撞公車意外。警方初步調查，2車在轉彎處擦撞，造成往下坡方向的騎士遭輾斃身亡，研判可能是雙方出現視線盲點，才造成車禍。

士林分局指出，自行車是不少人運動的好工具，陽明山更是自行車好手喜歡挑戰的道路，為防範騎乘自行車發生事故，分局可愛女警特別製作自行車安全宣導牌面，在自行車CP值高的風櫃嘴及劍中劍路線舉牌宣導。

士林分局表示，女警利用自行車車友在便利商店、餐廳及山仔后、溪山及翠山派出所等鐵馬驛站休息之際，提醒車友山區騎乘自行車安全注意事項。

另外，警方針對自行車易肇事路段，加強取締自行車闖紅燈、穿越或行駛快車道、不按遵行方向等重大違規，保護用路人的交通安全。經統計，今年迄今取締自行車違規計232件，較去年同期取締增加185件。

士林分局提醒自行車騎士，行經山區道路應配戴專用安全帽、夜間騎乘配戴安全警示燈、限速40公里；上路前檢查煞車、燈號、鈴號、胎壓、胎紋及變速、轉向等機件運作正常。

警方表示，下坡彎路為危險路段，自行車應減速慢行並集中精神，避免離心力或遇路面坑洞、油漬、沙石等致跨越對向車道。進入盲彎路段，預留反應時間。下坡採分段煞車，與前車保持安全距離，勿跨越中線行駛。（編輯：李錫璋）1080810