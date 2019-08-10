中信兄弟新洋投布瑞特(Brett Oberholtzer)8日在二軍進行實戰，對統一二軍先發主投4局，被敲3支安打、飆出6次三振、丟掉2分。兄弟投手教練投手教練佛斯特(John Foster)認為，布瑞特表現的相當不錯，甚至比預期的還好，不過目前暫時還沒有打算把他叫上來一軍。

布瑞特在7月29日時抵台，調整了一陣子後，於8月8日在二軍登板，首局似乎還沒找到投球手感，被連續安打後又投出保送、將場面搞成滿壘，之後被朱元勤安打丟掉2分，不過在這之後3局就沒有在讓統一打者上壘，連續解決10個人次。

佛斯特表示自己在兩天前賽後有和布瑞特通電話，後者已經有點久沒有投實戰比賽了，因此那場結束後身體比較痠痛，不過除此之外一切感覺都不錯，甚至比他預期表現的還要更出色。

30歲的布瑞特曾在2013年到2016年短暫待過大聯盟，出賽82場繳出14勝23敗的成績，防禦率為4.36。佛斯特說自己雖然沒有在現場看過新洋投投球，但有看過他丟牛棚，相信他有能力在一軍出賽，因為他畢竟是前大聯盟的投手，但球隊現在暫時還不需要他。

「用他的最大目的是確保我們底下有一個能預備的，當然最好本來的三位洋投能繼續保持好成績。」佛斯特受訪時如此表示，不過也表示不管是多好的投手，上到一軍面對不同層級的打者，還是需要一些自我調適，因此布瑞特能發揮到什麼程度，還是得看他之後在一軍的表現。