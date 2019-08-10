（中央社記者郭朝河吉隆坡10日專電）駐馬來西亞台北經濟文化辦事處與GMBB文創園區共同成立的「城市光點—台灣閱讀空間」今天開幕，台灣大霹靂布袋戲與馬來西亞皮影戲登台演出，讓民眾體驗了不同的傳統文化。

「城市光點—台灣閱讀空間」今天上午10時於吉隆坡GMBB文創園區揭開序幕，駐馬辦事處代表洪慧珠、文化組組長周蓓姬，GMBB文創園區創辦人林成國、霹靂國際多媒體副總經理黃文姬等人出席，開幕活動上有台灣大霹靂布袋戲與馬來西亞皮影戲演出，當地民眾感受到兩地不同的文化交流。

洪慧珠致詞表示，感謝GMBB團隊用心規劃，打造這個溫馨的「城市光點—台灣閱讀空間」，以「請來讀一本書、請來分享一本書」為號召，提供馬來西亞民眾與旅客具有文化溫度與人文內涵的休憩去處，並趁機推廣台灣獨特的文化。

她特別透露，台灣霹靂布袋戲是第一次踏上馬來西亞的土地，除了有6位藝術家分項進行台灣木偶COSPLAY擬人表演、霹靂布袋戲電視劇主題歌曲、布袋戲連續劇經典角色木偶操演及工作坊之外，也會播出霹霹布袋戲電視精品劇特映版「刀說異數之啞子的哭聲」及布袋戲電影「奇人密碼」，並將與在地傳藝專家進行傳統藝術如何走向國際化的對話等節目，相信精彩可期。

林成國也表示，很榮幸能夠和駐馬辦事處合辦這場跨文化的偶劇交流，除了能讓馬來西亞團體FusionWayang Kulit趁機把傳統的皮影戲帶上流行舞台外，也讓馬來西亞民眾看看台灣霹靂國際多媒體，如何把民間技藝打造成一個享譽國際的文創品牌。

為期2天的活動展出來自台灣的各類型好書，包括國家級出版獎金鼎獎得獎及參賽作品、國家級漫畫獎金漫獎得獎與參賽作品、台馬短篇小說互譯選集l及ll、台馬繪本+漫畫互譯選集、台灣文學館出版叢書等600餘種圖書與雜誌。（編輯：林憬屏）1080810