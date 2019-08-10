（中央社記者郝雪卿台中10日電）台灣手搖飲料店一芳水果茶捲入反送中事件引發爭議，一芳創辦人柯梓凱今天透過臉書貼文指出，「已在昨日提法律程序以正視聽，不希望造成公司與加盟商及供應商的二次傷害」。

一芳水果茶香港加盟店被指控聲援「三罷」（罷工、罷市、罷課）後，5日於微博發表聲明，表示維護「一國兩制」，反對香港暴力罷工，引發爭議。

柯梓凱在臉書指出，近日網路有關於公司及他個人的不實及惡意攻擊論述，已在昨日提出法律程序以正視聽，不希望造成公司與加盟商以及供應商的二次傷害。

柯梓凱表示，墨力國際是一家註冊合法合規經營的公司，一切經營及治理皆符合行業法規、依法繳納稅捐、誠實採購原物料及符合公司法令相關規定等，所有經營活動以及增資擴股都經過相關部門批准。

「一芳每年在台採購相關原物料超過數億台幣，到世界各地都是使用台灣茶葉，我們將台灣農產品行銷到世界各地，也是我個人及公司一直以來的堅持。」

柯梓凱指出，這次的惡意中傷，傷的不只是他個人及公司品牌，更是嚴重傷害眾多的供應商和加盟主。所以他選擇要求公權力介入，對於一向無法可管的網路謠言予以嚴正反擊，希望能遏止亂象叢生。

柯梓凱還說，對於近來的紛擾造成社會大眾困擾，在此獻上萬分的歉意，同時也對所有無辜受牽連的朋友、商家以及所有同仁感到非常的抱歉！也再次感謝支持者的相挺與體諒，「我們會以更努力的態度，把農民辛苦耕耘的農產品推廣到全世界，以更優越的品質回報大家」。（編輯：黃世雅）1080810