（中央社坦尚尼亞三蘭港10日綜合外電報導）坦尚尼亞莫洛哥羅（Morogoro）今天發生油罐車車禍爆炸意外，造成至少57人死亡65人受傷。死者大多是車禍後在現場收集漏油時，被迅速燃起的火焰燒死。

莫洛哥羅位在坦尚尼亞首都三蘭港（Dar esSalaam）西方200公里。地區警長姆塔方瓦（WillbrodMtafungwa）說：「現場發生大爆炸，截至目前造成至少57人死亡。」死者大多是當時正試圖收集漏油。

國營坦尚尼亞廣播公司（TBC Taifa）報導，另有65人受傷。

社群網站上流傳的事故現場影片，可見數十名年輕男性的焦屍。爆炸前的影片則顯示，油罐車發生撞擊後，現場一大群人從水坑收集漏油，裝入黃色方形可攜式油桶。

目擊者恩戈戈（Daniel Ngogo）告訴路透社：「現場情況真的很糟。死了很多人，甚至包括沒在偷油的人，因為這裡是鬧區。」

他還說：「火勢很大，要救出受害者不容易。我看到約有65至70個人被救出，火勢在事故地點迅速擴散。」

坦尚尼亞政府發言人阿巴西（Hassan Abbasi）在推特寫道：「莫洛哥羅傳出油罐車起火意外，數人被燒死，我們深感哀痛。」（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1080810