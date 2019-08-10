（中央社記者康世人新德里10日專電）印度廢除克什米爾特殊地位讓印度與巴基斯坦陷入緊張，繼美國與聯合國表達關切後，俄羅斯外交部今天發表聲明，希望印度與巴基斯坦間的分歧能透過雙邊政治與外交手段解決。

印度「國際亞洲新聞社」（ANI）報導，俄羅斯外交部聲明指出，從事實來看，查摩與克什米爾省（Jammu and Kashmir）現狀改變及被劃分為二，是在印度憲法架構下進行。

上述聲明，印度媒體解讀是俄羅斯公開支持印度廢除憲法第370條賦予克什米爾特殊地位的作法，以及印度強調這屬於內政事務、不容外國干涉的立場。

印度政府5日宣布以行政命令廢除憲法第370條，讓印度控制的克什米爾喪失特殊地位，結果引起巴基斯坦抗議，巴基斯坦隨後宣布降低巴印外交關係，驅逐印度外交官，今天正式暫停了與印度的雙邊貿易，同時停止印巴兩邊的火車服務。

對於巴基斯坦不斷抗議，印度外交部發言人庫瑪（Raveesh Kumar）昨天以這是「內政」回應，並建議巴基斯坦不要繼續在印巴關係上製造一些令人擔憂的印象，敦促巴基斯坦重新審視上述決定，以便保留正常的外交溝通管道。

美國國務院發言人稍早表示，美國正密切關注印度有關克什米爾新的領土位階和統治立法，並注意到這些發展的廣泛影響，包括這個地區不穩定增加的可能性；美國呼籲印度與巴基斯坦保持冷靜與克制，直接進行對話解決分歧。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）稍早也說，聯合國注意到克什米爾印度這一側出現有關限制的情況，過去幾天中，聯合國駐印度與巴基斯坦軍事觀察小組也報告了印巴邊境控制線軍事活動增加的情況。

古特瑞斯指出，聯合國敦促各方能保持克制。

為防止巴基斯坦趁虛而入，印度政府派遣數萬名安全部隊進駐克什米爾，實施宵禁、封鎖印度控制克什米爾全境，且切斷電信和網路，限制人身自由，還以當地安全有受影響之虞而逮捕了500多人，包括當地政治領袖、社運領袖等。

聯合國人權理事會（United Nations HumanRights Council）發言人也對印度控制克什米爾出現全面電信管制、任意拘留政治領袖及限制和平集會等表達關切，並憂慮印度控制克什米爾的最新限制將加劇當地人權狀況惡化，包括目前沒有任何消息出現的事實本身，就引起極大關注。（編輯：林憬屏）1080810