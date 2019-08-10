（中央社台北10日電）中國民用航空局9日對香港國泰航空發出飛安警示，該公司今晚證實，日前參與「反送中」抗爭被控暴動罪的機師已被停飛，2名洩漏港警航班的地勤員工已遭解僱。

香港01報導，國泰航空10日表示，根據公司決定機師飛行職務的標準程序，自7月30日起，已未安排遭控暴動罪的機師飛行職務；且該機師自7月15日起，也未執行任何飛行任務。國泰航空還證實，有2名機場員工因行為不當而被解僱。

香港電台報導，國泰航空行政總裁在致員工的內部訊息表示，來往中國大陸的航班對國泰業務十分重要，也有不少航班途經中國大陸空域，國泰須遵從中國民航局規管，員工為執行職務，需要滿足民航局的要求。

內部訊息強調，首要考量仍是為旅客提供安全舒適的體驗，國泰對影響航班安全運作和服務的不適當行為，採取零容忍態度。

香港警方在7月28日的反送中抗爭裡，拘捕49人，有44人被控暴動罪，其中包括國泰航空的廖姓副機師，因為工作性質，法官允許他在當值期間離港工作。

此外，6日有2名國泰航空的機場地勤人員在通訊軟體WhatsApp群組裡，洩漏前往成都參加第18屆「世界警察和消防員運動會」的港警人員航班訊息。

中國民航局9日對國泰航空發出重大航空安全風險警示，中新網10日進一步指出，民航局基於3項原因發出警示：飛行人員被控暴動罪卻未被停飛，員工惡意洩漏航班旅客資訊，部分員工近日參與罷工、停飛。（編輯：沈朋達/林克倫）1080810