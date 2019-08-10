（中央社倫敦9日綜合外電報導）歐洲聯盟新任領導階層11月1日將走馬上任，英國首相強生揚言無協議脫歐以及義大利聯合政府恐將垮台，可能造成經濟混亂，並對歐盟的領導形成挑戰。

強生（Boris Johnson）今天在寫給公務員信中表示，雖然他傾向和歐盟（EU）取得協議，不過「無論在任何情況下」，英國10月31日一定會脫歐。

強生準備無協議脫歐的同時，國會議員據傳也將使出阻擋手段。他們可能會對強生提出不信任案，把政府拉下台，用提前舉行大選來阻止無協議脫歐。

美國「華爾街日報」（WSJ）網站報導，強生的策略是一種豪賭。他的政府在下議院掌握的多數優勢僅剩一席，而國會議員已對無協議脫歐表達明確反對立場。

英國經濟已受到政府力求在10月31日退出歐盟的恐慌影響，導致企業信心下滑。

英國國家統計局（ONS）發布聲明表示，這個全球第5大經濟體4至6月的一季經濟產出較第一季萎縮0.2%，這是2012年以來首見。

英國經濟疲軟的原因之一在全球貿易衝突加劇。但英國企業投資不振擁有一個特別問題，部分預測人士指出，英國在未能就前途問題與歐盟達成協議的情況下脫歐，恐使英國經濟衰退。過去6季當中，商業投資有5季下滑。

在義大利，反對移民推手、身兼副總理與內政部長的薩爾維尼（Matteo Salvini）今天表示，將在參議院提出不信任投票以推翻政府，希望10月能提早舉行大選。民調顯示，他是贏得大選的最佳人選。

右派政黨聯盟黨（League）黨魁薩爾維尼的承諾包括大幅減稅，此舉可能挑戰歐盟財政紀律規則，並且讓擔心義大利早已債台高築的債券投資者受驚嚇。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（EurasiaGroup）歐洲總監拉曼（Mujtaba Rahman）說：「強生和薩爾維尼都採取一種相似策略，試圖鞏固他們國內多數支持者，以增加他們對歐盟的影響力。」

這兩個國家近日出現動盪局勢是對冷戰後政治秩序的反抗徵兆。像是薩爾維尼領導聯盟黨的政治人物，以及甚至是英國歷史悠久保守黨部分人士都正在利用這些不滿情緒。如今，歐洲這兩個主要國家在追求政治改變的同時，都面臨重大經濟混亂的風險。

羅馬國際社會科學自由大學（LUISS）政治學院院長奧西納（Giovanni Orsina）說，「奪回控制權的脫歐口號正中」人們對全球化和歐洲一體化的不滿，「這兩個國家最大差異在於義大利在某種程度比英國處於更糟的位置，原因是我們的公共債務高和歐元」。

奧西納說：「義大利經濟與歐洲融為一體，退出歐盟的代價太高。」

然而，一連串事件將再次考驗歐盟的危機處理能力；德國國防部長范德賴恩（Ursula von der Leyen）將出任歐盟執行委員會（EC）主席，現任國際貨幣基金（IMF）總裁的拉加德（Christine Lagarde）將擔任歐洲中央銀行（ECB）總裁。

拉曼說，「歐盟決策者將更關注義大利構成的威脅，而非英國脫歐」，原因是義大利仍是歐盟成員，且其揚言違反歐盟規則舉動愈來愈多。

大部分經濟學家表示，薩爾維尼做出的承諾並非義大利經濟的解決之道；義大利經濟主要受到供應方影響，從層層官僚主義到小公司數量過多等問題。

然而，義大利選民已經厭倦痛苦的結構性改革和緊縮財政政策，期待薩爾維尼提供另一種解決之道。（譯者：葉俐緯/核稿：）1080810