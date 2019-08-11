（中央社奧斯陸10日綜合外電報導）一名白人男子今天手持多把槍械在挪威奧斯陸附近的清真寺掃射，似是近來繼美國和紐西蘭之後，西方國家最新爆出的白人民族主義者攻擊事件。

本月3日，美國德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪（WalMart）賣場發生槍擊慘案、造成22人死亡。21歲白人犯嫌後來告訴警方，他當時目標是針對「墨西哥人」。而在3月間，紐西蘭基督城（Christchurch）兩座清真寺遭澳洲籍持槍歹徒攻擊，造成51名正在祈禱的穆斯林喪命。

挪威警方今晚表示，努爾伊斯蘭中心（al-NoorIslamic Centre）遭人開槍攻擊後幾個小時，一名與嫌犯有關的女子也被人發現陳屍在首都奧斯陸市郊貝魯姆鎮（Baerum）一處住宅中。警方懷疑，犯嫌可能在發動清真寺攻擊前，先動手殺害這名女性親戚。

警方稍早表示，努爾伊斯蘭中心遭人開火射擊後，看似是獨自犯案的「一名年輕白人男子」已被捕。

清真寺負責人穆許塔（Irfan Mushtaq）說，攻擊發生時，清真寺內只有3人在準備明天預計會有1000人參加的忠孝節（Eid al-Adha）慶典。

穆許塔告訴TV2電視台說，歹徒「帶著兩把像獵槍的武器和一把手槍，他打破玻璃門後開槍掃射」。

警方最初表示有一名受害者中槍，但稍後澄清有一人受到「輕傷」，且未釐清是否是遭槍擊而負傷。

奧斯陸警方發言人史高特（Rune Skjold）今天稍早在記者會中表示，犯案的「是一名挪威年輕人，年約20歲，有挪威背景，他就住在（案發地）附近」。

挪威警方表示已掌握嫌犯身分，且犯嫌於槍擊案前，在網路上很活躍。

TV2電視台報導指出，他們已得知犯嫌身分，並在網路論壇中發現一則以犯嫌姓名發布的貼文，發文時間點就在攻擊前一個小時。

貼文似在稱讚紐西蘭的攻擊者，文末還加上「英靈殿在等著我」（Valhall awaits）。

努爾伊斯蘭中心今年稍早在紐西蘭基督城爆發血案後，加強中心四周的維安措施。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080811