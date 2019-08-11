（中央社台北11日電）香港警察昨晚表示，近日示威行動有不少人刻意用雷射光線射向警方，已造成9名警務人員眼睛受傷，視網膜受損。警方強調，相關攻擊行為涉嫌違法，若再遇襲就會驅散及拘捕。

香港警察昨晚8時許發佈影片，並作以上宣示與警告。發佈後不到一小時，港警就在尖沙咀鬧區衝入人群，強勢逮捕一名持雷射筆的女子。

港警表示，10日晚間在黃大仙紀律部隊宿舍外，當警務人員維持秩序時，大批示威者用雷射光照射警員頭部，警員只能用盾牌遮擋，有3名警務人員因被雷射光線照射，導致眼睛腫痛、出現血絲，需要送醫治療。

香港警司劉肇邦表示，目前共有9名警員被雷射光射傷，部分警員仍未傷癒復工。警員被雷射光線照射後，表面只有輕微痛楚，但經醫生檢查後，才發現視網膜受損。

他說，被雷射光照射眼睛，會在短時間內影響視力，也有機會導致眼部發炎，或其他眼部疾病，對眼睛造成嚴重傷害。

劉肇邦強調，有關行為已有機會違犯「阻礙警務人員執行職務罪」、「普通襲擊」或更嚴重的「傷人罪」；當雷射槍被用作傷害他人的工具時，已經被定義為「攻擊性武器」的一種；藏有雷射槍的人，則有機會犯「藏有攻擊性武器罪」。

他說，任何人若再有上述行為，等同襲警，警方會驅散及拘捕。

市面隨處可買到的雷射筆到底是不是攻擊武器，近日成為香港輿論爭議焦點。香港浸會大學學生會會長方仲賢日前被搜到10支雷射筆，警方以涉嫌藏有「攻擊性武器」予以逮捕；他拒絕保釋候傳後，已被警方釋放。（編輯：楊昇儒/沈朋達）1080811