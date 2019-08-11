（中央社東京11日綜合外電報導）日本一群考古專家對彌生時代等遺跡出土的石頭深入調查，判斷這些石頭很可能是硯台，推論日本很可能在公元前100年左右（約為中國西漢時期）開始使用文字。

日本放送協會（NHK）報導，這項調查是以彌生時代及古墳時代遺跡出土的石頭作為對象，由福岡縣內的多位考古專家進行。這些石頭出土後一度被認為是拿來磨刀的磨刀石，但經過進一步詳細調查，有約130件研判應是硯台。

這些石頭形狀跟中國及朝鮮半島遺跡挖出的硯台相似，且石頭的磨損方式跟磨刀石不同，加上部分石頭上還有看似墨跡的黑色附著物，才被判定是硯台。

負責調查的彌生時代專家、國學院大學客座教授柳田康雄說，被認定為硯台的石頭主要從九州北部出土為主，在西日本各地都有被發現，其中有5件可追溯到彌生時代中期的公元前100年左右。

柳田說，以九州北部在公元前就有使用硯台書寫文字的可能性來看，彌生時代並不原始，可以說是擁有文字的高度文化與文明的時代。

考古專家主要是參考中國漢朝所使用的板狀硯台，研判這些日本古石的功用。

如果硯台在日本彌生時代就已普及，那書寫文字的目的為何，也引起專家好奇。福岡市政府埋藏文化財課的久住猛雄說，有可能是用在外交及商業交易。

位於福岡市的「西新町遺跡」出土6件被視為是硯台的古石，所以被認為在古墳時代就有密集的人員往來，可能是往來朝鮮半島與日本列島人士的一處交易據點。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1080811