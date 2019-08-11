（中央社紐約10日綜合外電報導）被控仲介賣淫而在押候審的美國富豪艾普斯坦，今天被人發現陳屍監所內，自殺成分居多。但他的死仍被外界質疑內情不單純，也讓許多等著在法庭對質、看他被判刑的原告忿忿不滿。

以下為艾普斯坦案始末的彙整。

● 艾普斯坦是誰

66歲的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）是避險基金經理人，常與富豪名流往來，包括美國前總統柯林頓、現任總統川普和英國約克公爵安德魯王子等。

艾普斯坦10年前就曾差點在佛羅里達州遭聯邦起訴，但最終逃過。根據2008年時的秘密認罪協議，艾普斯坦就勸誘未成年少女賣淫這種屬地方州級的罪名，並被登記性罪犯，僅坐牢13個月就獲釋。

艾普斯坦上個月被依販運未成年人賣淫和共謀犯罪等2項罪名起訴，2008年的秘密認罪協商遭人起底，使阿科斯達（Alex Acosta）不堪輿論壓力，丟了勞工部長一職，阿科斯達當年正是促成認罪協議時的佛州聯邦檢察官。

柯林頓、川普均表示多年未與艾普斯坦聯絡，且否認他們對艾普斯坦所涉案情知情。

● 艾普斯坦是怎麼死的

美國司法部說，今天上午6時30分左右，有人發現艾普斯坦在他紐約大都會矯正中心（MetropolitanCorrectional Center）的囚房內不省人事，「顯係自殺」；獄中人員試圖急救，並將他送醫，但最後仍宣告死亡。

他不久前就曾在牢房昏迷，脖子留有瘀青受傷的痕跡，今天自殺身亡前，據傳7月底才剛從有自殺風險的觀察名單除名。

美國聯邦調查局（FBI）和督察長辦公室 （OIG）都將針對他的死因展開調查。

● 艾普斯坦做了什麼犯法勾當

檢方指控，艾普斯坦2002至2005年間，在他紐約曼哈頓和佛州棕櫚灘的住處性剝削數十名未成年少女，年紀最小的只有14歲。

檢方稱艾普斯坦「非常清楚許多受害者是未成年人」。

檢方主張，艾普斯坦支付數百美元現金給受害人，要受害人替他按摩、提供性服務，並延攬其他少女。若遭定罪，艾普斯坦最高可被判刑45年。

先前封緘、長達2000多頁的法律文件於9日公開，文件聚焦女子朱弗里（Virginia Giuffre）的證詞。

如今已成年的朱弗里指控艾普斯坦把她當「性奴」，她同時被迫與多名美國政界、商界知名人士性交，包括新墨西哥州長李察遜（Bill Richardson）、前美國聯邦參議員密契爾（George Mitchell）、模特兒經紀人布魯奈爾（Jean Luc Brunel）及資本家杜賓（GlennDubin）。這些人均否認指控。

● 被告死了，原告何去何從

對於艾普斯坦已不再需上法庭，也不再會身繫牢獄，多名受害者表示十分遺憾，並呼籲聯邦有關單位調查艾普斯坦的朋友同事，看有沒有人是他犯罪同夥。

紐約聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（AlexandriaOcasio-Cortez）推文說：「我們需要答案，很多很多的答案。」

共和黨籍聯邦參議員薩斯（Ben Sasse）表示，美國政府「再次」辜負了受害人。

出面指控艾普斯坦獸行的其中一名原告阿勞斯（Jennifer Araoz）表示，2000年代早期即她15歲時，在紐約遭艾普斯坦性侵，如今艾普斯坦自殺身亡，讓她十分惱怒。

「我們必須一輩子活在他獸行的陰影中，他在許許多多人身上造成痛苦、傷害，如今卻不用對自己犯的罪付出代價。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1080811

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