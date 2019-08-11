（中央社瓜地馬拉市11日綜合外電報導）瓜地馬拉今天舉行總統大選第2輪決選，料有800多萬人前往投票。2位候選人分別為前第一夫人托瑞斯，以及民調領先的吉昂馬岱。這輪選舉外界聚焦瓜國與美國間的移民協議。

第2輪選舉中，托瑞斯（Sandra Torres）和吉昂馬岱（Alejandro Giammattei）將一決勝負，爭取接替貪腐醜聞纏身的現任總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）。6月首輪總統大選時，托瑞斯搶得最高票，當時外界主要將目光放在貪腐議題，但如今則聚焦瓜國與美國具爭議性的移民協議。

托瑞斯和吉昂馬岱沒有顯著的政治聲望，2人都曾數度爭取總統寶座無功而返。

中間偏左的托瑞斯（Sandra Torres）是已故瓜地馬拉前總統柯隆（Alvaro Colom）的前妻，以前曾涉嫌捲入貪腐醜聞。柯隆於2008年至2012年擔任瓜國總統。

具影響力的企業家古提瑞茲（Dionisio Gutierrez）最近稱托瑞斯為「一個有問題的政治家，且有一段應該會令任何公民感到擔心的過去」。

外界對保守派吉昂馬岱的評價也不佳。調查網站「Nomada」以「衝動、專橫、獨裁、反覆無常、具有報復心態」等負面形容詞描述吉昂馬岱。

不過，歐亞集團（Eurasia Group）分析師格拉亞斯-塔格（Risa Grais-Targow）指出，63歲醫生吉昂馬岱在經濟、貪腐和安全等選民關注的關鍵議題上，獲得好評。

但格拉亞斯-塔格也表示，如果吉昂馬岱勝出，他「將面臨一個（與移民協議有關）的雙輸局面」。

美國和瓜地馬拉最近簽署具爭議性的移民協議，根據此協議，美方將把瓜國列為「安全第3國」（safethird country），意味美國可以拒絕先經過瓜國而未在當地尋求庇護的移民。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1080811