（中央社記者林育立柏林11日專電）中國在新疆自治區設置再教育營囚禁維吾爾人，德國國會計劃組團訪問卻遭拒絕。議員顏森表示，儘管被中國政府拒於門外，未來仍將持續關心新疆的人權。

德國瑙曼基金會（Friedrich-Naumann-Stiftungfuer die Freiheit）首次與駐德代表處合作，9日起舉辦3天的人權座談會，共有人權觀察（HRW）德國分部負責人米卡斯基（Wenzel Michalski）、國際特赦組織（AI）主管杜赫羅（Julia Duchrow）等150人參加。

除了拉丁美洲和非洲的人權問題，新疆再教育營、香港反對「逃犯條例」修訂的示威和中國監控人民的社會信用體系也是會上討論的焦點。

德國國會十分關注新疆再教育營的問題，2018年11月曾針對維吾爾人的處境舉行辯論，結果引來中國外交官打電話到議員辦公室抗議，這種罕見的施壓方式在德國政壇引起軒然大波。

8月初，德國國會再度傳出，由於中方拒絕長年為維吾爾人發聲的綠黨議員包瑟（Margarete Bause）參加，數位議程委員會原定本月底訪問中國的行程可能被迫取消，人權委員會出訪北京、西藏和新疆的行程也遭中方拒絕。

德國國會人權委員會主席顏森（Gyde Jensen）表示，這是中國第2次拒絕人權委員會訪問，不過她說，委員會絕不會放棄，未來還是會利用機會訪問中國，並持續關注中國的人權問題。

駐德代表謝志偉以東道主身分在座談會上致詞表示，台灣從1987年解嚴到現在，已經歷3次政黨輪替和全國性公民投票，台灣民眾享有高度的言論自由、信仰自由和集會自由，與中國人權惡化的情況形成強烈對比。

不過，他說，由於中國的壓力，台灣無法加入世界衛生組織（WHO）和國際民航組織（ICAO），台灣在國際社會沒有言論自由與免於恐懼的自由，基本人權蕩然無存。

他也代表政府，支持香港民眾反送中的民主運動。

瑙曼基金會是德國自由民主黨（FDP）的智庫。自民黨長年來對台灣友好，該黨議員雷赫（UlrichLechte）上週才訪問台灣，聲援台灣加入國際組織。（編輯：郭中翰）1080811