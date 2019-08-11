（中央社毛淡棉11日綜合外電報導）緬甸東南部孟邦（Mon）遭洪水襲擊，土石流造成的死亡人數增加至48人，水淹4000多棟房屋，導致2萬5000多人無家可歸。當局今天派遣軍隊至遭洪水襲擊地區，協助救援工作。

季風降雨季年年重創緬甸與其他東南亞國家，淹沒房屋、迫使數以千計人離開家園，還引發土石流。

但9日發生在孟邦的災害是近年記憶中最嚴重的一場，數以百計緊急救難人員今早仍在從泥濘瓦礫堆中挖掘屍體。

榜鎮（Paung）行政長官邵莫伊（Zaw Moe）告訴法新社：「死亡人數達到48人，搜救仍在進行。」

大雨猛襲孟邦、克倫邦（Karen）及克欽邦（Kachin）等地區，淹沒道路並摧毀橋梁。隨著雨季到達高峰，緬甸軍隊也投入救災，大部分工作集中在位於安達曼海（Andaman Sea）沿岸的重災區孟邦。

准將紹敏通（Zaw Min Tun）表示：「我們的地區軍隊指揮部努力協助災區搜救工作。直升機將被用來提供糧食。」

根據國營的「緬甸環球新光報」（Global NewLight of Myanmar）報導，洪水淹沒孟邦4000多棟房屋，讓2萬5000萬多人流離失所，只能到寺院及寶塔尋求庇護。

副總統方替烏（Henry Van Thio）昨天探訪榜鎮土石流倖存者，「表達悲痛」，並承諾提供救濟援助。

根據聯合國人道事務協調廳（UNOCHA），約8萬9000人在近幾週的洪患中無家可歸，但許多人之後都得以返家。（譯者：侯文婷/核稿：陳政一）1080811