（中央社記者黃自強新加坡11日專電）星國韮菜芭城隍廟中元節歌台，大馬實力唱將林佑賓今晚在熱歌勁舞加持下，透過詼諧逗趣語言炒熱氣氛，但很難想像的是，歌台文化聲光娛樂效果十足，不僅娛人還兼拜好兄弟。

華人相信農曆7月鬼門開，孤魂野鬼到人間遊蕩，新加坡民間展開長達一個月的中元節活動。這也被認為是「非常新加坡」畫面，有時難和花園城市劃上等號。

新加坡今年受經濟等多重因素影響，歌台表演難逾昔日450場高峰，星媒聯合晚報曾報導，這次的中元節歌台恐難達300場。不過，最近恰逢國慶日與長周末假期間，全島歌台估計超過80場次。

新加坡華人在中元節期間都會以各種祭品祭祀「好兄弟」，不僅在政府組屋（HDB）區沿路插香與貢品，燒金紙祭亡魂，更有諸如神祇傳說、相聲、歌曲與舞蹈等演出，讓「好兄弟」用餐之際也能欣賞精彩歌台娛樂表演。

歌台文化迄今著實成為重要文化傳統，連新加坡旅遊局官網都以專文介紹這個歷史民俗印記。

翻開新加坡華文媒體，最近都能看到諸如義順、大巴窯、宏茂橋、武吉班讓、兀蘭、文禮、阿裕尼、友諾士等全島歌台表演場次地點列表，就是讓這個只有在新加坡才能看到的歌台文化，嗨翻整個中元節。

來自馬來西亞的林佑賓也正熱力十足的在韮菜芭城隍廟演唱。精通福建話、潮州話、廣東話、馬來語與中英文等8種語言的林佑賓，以多首接地氣的曲風，展現高亢歌喉。

中元節歌台表演也讓諸多藝人名號響呵噹，諸如「鐵肺歌王」陳建彬、「鐵肺歌后」楊千葒、「歌台一姐」劉玲玲、「紅包女王」許瓊芳、「歌舞怪傑」呂偉倫、「首席美女」劉心玲、「福建歌王」莊清玉、「人氣歌王」黃振隆、「歌台一哥」王雷、「千變王子」皓皓、「雙語天后」李佩芬等人均超受粉絲歡迎，擁有超高人氣。

多名台下年逾70歲的建國一代老者與歌台主持人零距離互動，不僅隨音樂起舞，安可聲不斷，彷彿回到昔日年輕歲月。

這群藝人各有千秋，憑藉獨特主持、表演與歌唱功力，長期盤據中元節歌台市場，更擁有眾多歌迷粉絲。

每年必造訪中元節歌台表演的余姓建國一代長者告訴中央社記者，派駐新加坡工作的歐美朋友或對耶誕派對情有獨鍾；年輕一代的新加坡人熱衷當紅藝人演唱會；身為建國一代則對這種傳統的歌台表演念念不忘。

今晚赴韮菜芭城隍廟中元節歌台進行影像記錄的文字工作者沈宗祐指出，歌台文化約可溯及1920或1930年代，這項活動也從原本僅具普渡祭拜形式，與時俱進發展成今天的大型歌台民俗文化，也多半集中在農曆7月的中元節期間。

歌台表演文化僅為中元節活動的其中之一，新加坡民間也有流水席餐宴，以及獨特的福物競標活動，譜如洋酒、發財爐、發財米或發財豬等都是競標福物，最後得標標金不僅多取與「8」有關的吉利數字，由於競標福物據信可招財，喊價投標福物價格也高的驚人。

不過，中元節活動熱鬧之餘，仍有不少禁忌必須遵守。大型歌台活動即便極具聲光娛樂效果，還兼具酬神拜「好兄弟」，因此，歌台座位的最前排是專門提供給「好兄弟」的「特別貴賓席」，切莫誤入觸犯禁忌。（編輯：高照芬）1080811