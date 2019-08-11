（中央社亞丁11日綜合外電報導）為支持葉門政府軍，沙烏地阿拉伯領導的聯軍今天挺進葉門南部港市亞丁，因為南部分離分子實際上已控制了這座城，這使得與伊朗所支持「青年運動」叛軍交戰的聯軍出現裂痕。

聯合國表示，聯軍不同勢力為爭奪亞丁（Aden）在8月8日爆發內鬥，已造成將近40人死亡及260人受傷。這座港市是國際承認且獲得沙烏地阿拉伯支持的葉門政府臨時總部所在地。

聯合國人道事務協調專員葛蘭迪（Lisa Grande）表示：「忠孝節（Eid al-Adha，穆斯林節慶）期間許多家庭為摯愛喪命哀哭，而未能和諧歡度佳節，真是令人心碎。」

她發表聲明說：「我們目前最關切的就是派遣醫療團隊拯救傷患，我們也非常擔憂據傳有許多平民受困家中，糧食與飲用水即將耗盡。」

沙烏地阿拉伯領導的遜尼派穆斯林聯軍表示，他們攻擊的是對葉門總統哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi）政府構成「直接威脅」的地區，但沒有說明細節。

地方官員指出，聯軍鎖定位於克拉特區（Crater）的分離派勢力，他們盤據了幾乎空無一人的總統府。哈迪目前人在沙烏地阿拉伯首都利雅德。

南部分離派勢力獲阿拉伯聯合大公國支持，是沙國為首聯軍中的重要成員，但他們希望與北部分離。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080811