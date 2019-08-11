（中央社貝魯特11日綜合外電報導）敘利亞人權瞭望台組織及一個真主黨（Hezbollah）經營的軍事媒體今天報導，敘利亞政府軍收復了叛軍最後據點伊德利布省（Idlib）具有重要戰略意義的霍百特鎮。

總部設在英國的敘利亞人權瞭望台組織（SyrianObservatory for Human Rights）表示，敘利亞政府軍自3個月前在伊德利布省對叛軍發動攻擊，收復霍百特鎮（Al-Hobeit，暫譯）象徵攻勢取得了最重大進展。

真主黨經營的軍事媒體將霍百特鎮形容為通往伊德利布省南部的門戶，也是連接大馬士革至阿勒坡（Damascus-Aleppo）主要高速公路以及汗舍孔鎮（KhanSheikhoun）的樞紐。

叛軍尚未對與政府軍在霍百特鎮開戰一事置評，不過，雙方先前短暫停火後，政府軍又加強對叛軍攻擊力道之際，叛軍本週證實他們由附近地區撤退。

敘利亞人權瞭望台組織表示，昨天的衝突造成雙方超過100位戰士陣亡。當時政府軍與盟友朝死守這處西北部地區的叛軍進攻，發動了約2000次空襲和砲擊。

自從俄羅斯2015年介入敘利亞內戰，已促成敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權贏得連串勝利，使敘利亞大部分地區重歸他的統治，但在伊德利布省這3個月的攻勢進展比其他地方慢。（譯者：吳昇鴻/核稿：林治平）1080811