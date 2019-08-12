2019年第六屆台灣國際酷兒影展即將在8月15日於台北新光影城揭開序幕。今年酷兒影展開幕片《娘娘的俗辣婚禮》是知名美國影集《同志亦凡人》的編導演之一，也是有「德州喜劇之王」稱號的德爾．秀爾Del Shores的最新作品。他擅長以美式喜劇風格、笑鬧家庭群戲、緊湊多線敘事劇情、以及人物形塑安排來反諷社會中假仁義道德。

這部電影中，大嬸大伯大叔們一起直擊教會的反同信仰，為愛付出一切。片中請到連獲得奧斯卡金像獎、艾美獎、東尼獎及葛萊美獎四項獎項的「演藝圈大滿貫」得主琥碧戈珀來尬一角。本片也呼應今年主題「逗陣Together」以及同性婚姻合法後的台灣，能持續不分異同，一同逗陣在一起為相愛來力挺，突破歧視與偏見。

《娘娘的俗辣婚禮》被紐約時報稱為「在新的千禧年中，這是最有趣的情感與歡樂的組合…當《鳥籠》遇上南方的保守勢力，結局就是這部今年最搞笑的喜劇佳作了。」本片更於2017年美國 FilmOut 聖地牙哥獲得最佳劇本、最佳女配角、最佳喜劇、最佳女主角。

今年酷兒影展特別安排「劇場、酷兒、喜劇」的德爾．秀爾Del Shores導演專題，除了開幕片以外，還邀請他的成名作《娘娘世間情》（2000），本片於棕櫚泉戲院上映高達96週。以及獲得同志GLAAD媒體大獎的電影《娘娘駕到神來也》（2013）兩部精彩力作。在夏日一同走進戲院，聽著四度葛萊美獎的奧莉維亞紐頓強歌聲，觀賞娘娘系列的拍岸叫絕劇情鋪陳，同時影展更邀請到製片人兼演員Emerson Collins，代表Del Shores導演來台參加影展，與觀眾面對面。喜歡Cult片朋友們，千萬不容錯過！