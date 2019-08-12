（中央社記者姜遠珍首爾12日專電）北韓10日在咸鏡南道咸興一帶向半島東部海域上空發射2枚新型短程彈道飛彈。專家分析，這些飛彈落地後很可能可以發射數百枚霰彈，足以將3至4個足球場夷為平地。

南韓「朝鮮日報」今天在頭版頭條指出，北韓10日在咸興地區發射的飛彈，最高速度達6.1馬赫以上，最高高度為48公里，飛行距離400多公里。

專家分析指出，這些導彈很可能在墜落的最後階段可發射數百枚霰彈，與美國陸軍戰術導彈系統（ATACMS）類似，足以將3至4個足球場夷為平地。

北韓國務委員長金正恩在飛彈發射後表示：「這是不同於現有武器的具有優越戰術特性的武器系統。」

有分析認為，北韓最近接連發射改造版的「伊斯坎德爾」飛彈和400毫米新型大口徑多管火箭炮後，又成功開發出新型戰術飛彈。這些新武器可能使南韓軍方「殺傷鏈（Kill Chain）」系統和南韓飛彈防禦體系（KAMD）失效。

報導指出，北韓正在推進上述各種新武器，代替舊式武器。南韓軍方消息人士稱：「北韓很可能在過去一年多的時間裡，在非核化對話的情勢下，秘密開發各種新武器，很可能繼續進行試射等追加的挑釁。」

北韓頻頻試射飛彈示威之際，透過電腦模擬進行的美韓聯合軍事演習11日正式啟動，旨在測試韓軍收回戰時指揮權所需的初始作戰能力。演習分為防禦和反擊兩部分，不會實際動用兵力和裝備，僅以電腦模擬。韓軍希望在2022年全面實現戰時指揮權移交。（編輯：周永捷）1080812