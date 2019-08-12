NOWnews 今日新聞

口罩環保危機2／尿布、廚餘能回收再利用 口罩行不行？
「想更環保一點使用口罩」、「換布口罩好了」…。隨著新冠肺炎疫情升溫，廢棄口罩數量暴增，看得人們怵目驚心，也有不少人開始思考，廢棄口罩是否能回收再利用？台灣每天丟棄上千萬枚口罩，最後都進了焚化廠，難道沒
口罩環保危機3／廢棄後焚化最單純？可考慮收回轉能源化
基於感染風險考量，加上口罩不織布材質也是塑膠的一種，無法自然分解，目前無論用完被當做醫療廢棄物處理，都是依一般垃圾處理，最後送進焚化爐焚燒。雖然這樣可以避免病毒感染風險，但直接燃燒口罩還是會造成空汙對
口罩環保危機4／廣設專用垃圾桶恐非口罩回收特效藥
新冠肺炎確診病例在全球仍持續增加，防疫物資搶手、口罩用量爆增，「廢棄口罩」何去何從也引發關注，尤其過去淨灘垃圾中顯少看到的口罩大幅增加，甚至醫院外、停車場、火車站外及路邊等，也都可看到被丟棄的口罩。更
口罩環保危機5／不讓你亂扔口罩！押金制可解決問題？
環保署規定，一般民眾使用的口罩是循一般垃圾清運，最後再由焚化爐處理，並不建議口罩回收；公衛學者則認為，如正確丟棄口罩才是比較重要的課題，「不要亂丟也是防疫文明的一部分！」無論口罩送焚化廠或回收再利用，
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