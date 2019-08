(中央社記者繆宗翰北京12日電)路透日前引用取得文件與訪談紀錄報導,中國國台辦至少付費給5家台灣媒體作新聞置入。國台辦發言人馬曉光今天則表示,有關報導純屬捏造,不值一駁。

中國國務院台灣事務辦公室今天下午以「馬曉光答記者問」形式,發表書面聲明,作上述表示,並宣稱民進黨政府「撈取選舉利益,勾連外部勢力,自導,自演,造假售假,不斷上演此類把戲,手法之拙劣,令人不齒」。

路透9日以「買『新聞』:中國利用台灣媒體贏得島嶼人心」(Paid "news": China using Taiwanmedia to win hearts and minds on island -sources)為題,報導中國以金錢影響台媒,試圖推進其統一目的。

這篇報導訪問10名台灣記者和新聞部主管,同時取得國台辦簽署的合約文件,確認中國政府當局付錢給至少5家媒體集團,換取各式平面刊物與一家電視頻道的新聞報導。

大陸委員會日前透過文字說明表示,若有台灣媒體接受陸方的金錢在台灣進行宣傳,則涉及相關法令,將由檢調及相關主管機關進行調查。(編輯:周慧盈)1080812