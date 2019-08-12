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（中央社巴黎12日綜合外電報導）法國性別平權部長席亞帕與專責兒童保護的國務秘書塔克今天呼籲，調查涉嫌性販運未成年人的美國金融家艾普斯坦，因為美國的調查披露這位聲名狼藉金融巨賈與法國有關聯。

艾普斯坦（Jeffrey Epstein）週末在美國監獄自盡激起被害者的憤怒。他在巴黎有棟公寓，上個月於紐約被捕前曾在此落腳。

席亞帕（Marlene Schiappa）及塔克（AdrienTaquet）發表聯合聲明表示：「美國的調查發現與法國有關聯。」

他們兩人並未透露與法國有關所指為何。

66歲的艾普斯坦被控多年來性侵與性虐待數十個少女，以及仲介這些受害者給親友們。

根據美國媒體的報導，艾普斯坦有本「小黑書」，當中詳列超過百名「應召少女」的姓名。她們來自艾普斯坦曾落腳的居住地，包括紐約與佛羅里達州的棕櫚灘以及巴黎。

檢方研判，艾普斯坦精心安排高中與大學女生組成的龐大人際網絡。這些學生由其他年輕女性引介，她們被迫滿足這位億萬富豪的慾望。

他面臨性販運未成年人和共諆性販運未成年人的指控，最高可判處有期徒刑45年。

艾普斯坦不認罪，不過他要求交保被拒，10日被發現在牢房裡上吊自盡。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080812

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