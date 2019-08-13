▲政府積極推動「活躍老化」，促進長者健康，布建社區健康促進網絡、慢性病照護網，以延緩衰弱及失能的發生。（圖／ingimage）

衛生福利部自民國100年起辦理「阿公阿嬤健康活力Show」，提供展現健康活力與生命價值的舞台，廣邀長者一圓舞台夢，激發社區參與、維持活力、與鄰里親友建立家人般關懷親切之感情。參賽隊伍來自社區發展協會、社區關懷據點、文化健康站、日照中心、老人團體及宗教團體等，並有親友團、志工團體等一同共襄盛舉，9年來累計超過53萬人次參與。

截至今年6月，台灣65歲以上老年人口已達352萬人，占總人口14.9%，已達高齡社會標準，依據國家發展委員會推估，預計在7年後台灣每5人中即有1人是老人（老年人口將超過20%以上），成為「超高齡社會」。

衛福部部長陳時中表示，政府積極推動「活躍老化」，促進長者健康，布建社區健康促進網絡、慢性病照護網，以延緩衰弱及失能的發生。依據研究顯示，肌力訓練和相關課程是維持健康的關鍵，因此衛福部以衰弱、亞健康及健康長者為服務對象，補助各縣市辦理社區長者健康促進課程，結果顯示對於維持及提供長者人際互動、情緒功能及改善跌倒次數，皆有實際的幫助，「阿公阿嬤健康活力Show」是這些活動成果的具體展現。

衛生福利部國民健康署署長王英偉表示，去年參與全國競賽長者累計總歲數超過10萬歲，平均年齡68歲，超過90歲者達79人；這個活動因為在社區中深受長輩喜愛，今年全國總決賽原住民委員會更推派原住民隊伍一起參與。今年的阿公阿嬤活力秀，為鼓勵長者與孫子女表達生活中之相互疼惜之連結，國健署特邀簡上仁老師編製「阿公佮阿嬤」做為活動指定曲，鼓勵老中青代間共同參與。且為增加更多社區長者登上全國舞台的機會，將隊伍分為「常勝組」及「新秀組」。

參賽評選標準包括長者安全、團隊精神、主題特色及銀髮參與等面向，鼓勵隊伍男性長者、身心障礙及重大疾病者參與，舞台道具，包含衣服、鞋子、腰帶、頭帶等更以長者自己動手做之環保材質，發揮地方文化特色。

今年分區競賽將於8月起辦理北中南東4場分區競賽，時間為8月19日（南區）、8月23日（中區）、8月28日（東區）、9月6日（北區），並依分區競賽結果，取分組成績序位為金牌與銀牌之隊伍，及離島隊伍進入今年11月5日全國總決賽。活動期間設有臉書粉絲團直播服務，並在全國總決賽前2周將於活動官網舉行「阿公阿嬤加油讚網路投票活動」，讓無法到場的民眾和親友，能一同為長輩們加油集氣，相關活動訊息，可至官方網站，或「長者活躍老化競賽」粉絲專頁查詢。

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