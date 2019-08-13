（中央社記者沈朋達台北13日電）香港近日示威轉趨激烈，港警強力鎮壓致多人受傷。台港策進會董事長張小月今天呼籲港府「懸崖勒馬」，唯有正面回應人民對民主自由的期待，香港社會才能回歸平靜。

財團法人台港經濟文化合作策進會13日以張小月的名義發布新聞稿表示，香港示威抗議活動轉趨激烈，港警強力鎮壓，推升港人12日佔領香港機場。

張小月表示，近日緊盯香港新聞，看著港警一波一波升高鎮壓手段，暴力驅離抗議群眾，多次近距離射發催淚彈及布袋彈，參與抗爭者受輕重傷已不計其數，混亂中一名港女被擊中眼睛，當場血流如注，甚至有永久失明的風險，令人於心不忍。

她指出，台港策進會長期推動港台交流，她本人特別關心香港近況，也對近期香港情勢深感憂心。同時，她也對港人勇敢爭取民主自由的決心高度敬佩，並呼籲港警不要使用「超乎執法程度」的暴力手段對待香港民眾。

張小月也呼籲中國大陸當局，謹守「中英聯合聲明」50年不變原則。她強調，民主、自由、法治與人權是基本價值，也是普世潮流，港府一味依靠暴力無法解決問題，並有可能引起更大的反彈，唯有與社會溝通對話，正面回應民眾訴求，才能化解彼此之間的對立，讓香港社會趨於平靜。（編輯：楊昇儒）1080813