頂新三董魏應充與四董魏應行日前接受民視獨家專訪，大談棒球、農業、公益與司法議題，連日來引發網友熱議，多數網友批評電視台不應該訪問魏家兩兄弟，質疑媒體立場，不過也有網友感嘆，錯誤的資訊深植人心，才會出現無罪判決也沒人要接受的情況。中華育幼機構兒童關懷協會秘書長洪錦芳，在節目中談到魏應充曾說過一句讓她至今想起都會哽咽的話。

頂新魏家兩兄弟魏應充及魏應行上周六接受民視新聞副總胡婉玲獨家專訪後，引發網友議論，臉書上也有不少民眾轉貼專訪內容，但多數網友對電視台專訪魏氏兄弟感到不滿，並質疑媒體立場，聲援魏應充的民眾則在網路留言指：「大統長基混油案確定無罪，法院已還給頂新清白」。

民視當天播出的《新聞觀測站》專訪內容，共分成棒球、農業、公益與司法等議題，除魏應充兄弟外，味全龍總教練葉君璋、返鄉青農鄭博彰與中華育幼機構兒童關懷協會(CCSA)秘書長洪錦芳，也在節目中談他們所認識的三董魏應充。

葉君璋提到，魏應充很關心所屬的想法，有時候他提了想法，結果魏應充比他還關心事情的進度。原當郵差的屏東檸檬果農鄭博彰則說，三董他們跟農民約定契作，對於穩定農民的收成價格及生活很有幫助。

投入公益事業10多年的CCSA秘書長洪錦芳則說，第一次見到魏應充是在公益團體的茶敘場合，當天遠遠觀察魏應充與其他人的互動，發現他很可以親近、感覺很謙和，而且很真誠，因此決定在自己在離開前去跟他換名片，把自己對公益事業的一些建言跟魏應充說。

洪錦芳說，第二次再見面的時候，魏應充說自己(入監所)修行回來，但是沒有忘記我說的話，當下他跟我說：「你說要改變三代，孩子三代，我沒有忘記。」

洪錦芳略帶哽咽的說：「那一剎那，我真的到現在，我想一想都還會哽咽，我覺得這麼多人，那個場合這麼多人，我竟然就是那兩分鐘的分享，他會放在心上。他會想到要改變這些弱勢孩子們的三代，後來我知道他們基金會團隊就有一個標語是，勇往直前翻轉三代。」被問到若未來官司不順利是否會繼續行善，魏應充也說一定會堅持走下去，讓台灣成就共好。