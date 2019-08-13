斗南鎮車來車往頻繁的雲林路上，發生一起驚險卻也展現溫馨的事件，一名81歲失智老翁騎腳踏視若無人在車陣中逛大街，經後方車輛駕駛發現後展現愛心，全都減速慢行形同護送，並經新光派出所員警趕到，才讓老翁平安返家。

新光派出所指出，住雲林縣的81歲程姓老翁，身體相當康健，經常騎腳踏車四處遊逛，但因患有失智症，導致出門後迷失在外，已有10多次經雲林和彰化縣警察發現後通知家人領回的紀錄。

新光派出所表示，日前老翁又趁兒子出門工作時騎腳踏車外出，從西螺騎到約10多公里外的斗南鎮雲林路上，並騎在來往車輛頻繁的台一丁線內線車道，讓後隨車輛駕駛發現後，為了顧及老翁的安全，不敢按鳴喇叭避免驚嚇老翁，反而在周邊的幾位駕駛似乎有股愛心默契，全都減速跟著老翁慢行而形同護送，並一面通報110由斗南新光所員警趕往處理，經員警苦口婆心的勸導才順利將老翁帶回安置，再透過管道找到老翁的家人。

老翁的兒子表示，老翁除患有失智症，其他健康狀況和體力很好，他因工作關係經常外出，而讓老人家成為派出所的常客；最遠曾從西螺騎車到彰化縣的芳苑鄉，那次也是迷失經警察發現後，才去領回由家人帶回，腳踏車則由他騎了兩個多小時才腳酸背疼的騎回西螺，足見老翁的體力相當驚人。