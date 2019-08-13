「火箭少女101」成員Sunnee（楊芸晴）在選秀節目《創造101》中以第8名出道，曾是台灣團體「A’N’D」組合中的主唱，迷人的歌喉及直白個性獲得不少粉絲支持。總是留著男生頭的她給人一種帥氣的形象，她最近與成員Yamy、李紫婷一同參加節目，不料節目意外曝光了她15歲時留著長髮的舊照，掀起網上一片討論。

Sunnee最近與成員一同參加陸綜《合唱吧！300》，在現場與粉絲大合唱，而在其中一個粉絲告白的環節中，出現了一位在她還沒成名前就支持她的女粉絲，這位粉絲更意外曝光了她15歲時的青澀照片，照片中Sunnee留著一頭烏黑長髮，銀色髮飾將瀏海梳到後腦，臉上帶著些微淡妝，據女粉絲稱，這是她15歲時參加「漢語橋」比賽拍攝的。

照片一在大銀幕上曝光，讓Sunnee超手足無措，緊張直呼：「把照片關掉！」，還當場崩潰跪坐在地上，害羞又焦躁的模樣逗樂全場觀眾。

之後Sunnee聽完女粉絲的告白，眼角不禁泛淚，更感動地表示：「在我還沒有成名的時候，就有很多人在支持我，真的很感謝。」自泰國生長的她從小就夢想成為一位唱中文的泰國歌手，一路上努力不懈的學習進步，想到粉絲們的陪伴，令她當場哽咽：「希望我的堅持可以傳達給妳們所有人，勇敢去做，勇敢追夢，總有一天會成功的。」感性告白惹哭現場眾人。（編輯：吳俐文）