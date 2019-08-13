（中央社羅馬13日綜合外電報導）美聯社報導，世界知名男高音多明哥（Placido Domingo）遭9位女性指控性騷擾，或試圖透過安排工作逼迫她們跟他發生性關係，若遭拒絕，多明哥會以職務之便報復這些女性。

有8名歌手和1名舞者出面控訴世界三大男高音之一的多明哥，她們宣稱曾被多明哥性騷，時間橫跨1980年代晚期之後的30年間。

多明哥涉嫌性騷擾的地點，包括他擔任高階職務的各大歌劇院內。

其中一名女性指控多明哥把手伸入她的裙子裡，另3名女性則說，多明哥曾強吻她們，地點分別在更衣室、飯店房間和一場午餐會上。

一位歌手對美聯社表示：「商務午餐不奇怪，怪的是有人在商務午餐握住妳的手，或將手放在妳的膝蓋上。他（多明哥）總是以某種方式摸妳，甚至親吻妳。」

數名指控者宣稱，在抗拒多明哥的侵犯後，她們的職業生涯受到影響，一些人還說，原本獲得承諾的角色後來根本沒下文。

指控者中只有一人同意在美聯社的調查中公開姓名，她是女中音伍爾夫（Patricia Wulf）。其他人則說希望匿名，因為她們仍在歌劇這個圈子當中，擔心遭到報復。

還有6名女子聲稱，多明哥曾要求發生性關係，這讓她們感到相當難受。

英國「衛報」（The Guardian）報導，來自西班牙的多明哥與第2任妻子奧尼拉斯（Marta Ornelas）於1962年結婚至今。

歌劇界的其他數十名相關人士也宣稱，他們曾目睹多明哥對年輕女性做出不當行為。美聯社報導還指出，他的這些行為在歌劇界是「公開的秘密」。

現年78歲的多明哥並未回覆美聯社的提問，但發表聲明指出：「這些匿名人士的指控可追溯到多達30多年前，令人深感不安，內容並不準確。」

「不過，無論是多久以前，或我的意圖有多良善，聽到我可能讓任何人心煩意亂或覺得不自在，仍讓我很痛苦。」

聲明還說：「我認為，我與他人的所有互動及關係一直是受歡迎且兩廂情願的。認識或與我一起共事的人都知道，我不是那種會故意傷害、侵犯或讓別人難堪的人。」（譯者：徐崇哲、陳彥鈞/核稿：林治平）1080813