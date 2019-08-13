（中央社香港13日綜合外電報導）香港「反送中」示威衝突持續近兩個月，行政長官林鄭月娥今天召開記者會，原本預計發表簡短聲明，但她面臨台下記者猛烈發問，還有人高呼：「許多市民近日一直問你幾時死。」

法新社報導，林鄭月娥今天發表完準備好的聲明稿，不久之後，台下記者就以粵語和英語開始猛烈發問。

一名記者說：「你把自己的政治誤判怪罪他人，拒絕承認你的錯誤。」

香港公共廣播機構「香港電台」（RTHK）一名記者問：「你什麼時候會承擔政治責任以終結市民恐懼？…你何時願意下台？你何時會告訴警方要他們停手？」

林鄭月娥回答問題前，這名記者還補上一句：「你過去要我認真看待我的工作，所以請你也認真回答我。」

陷入困境、獲得北京當局支持的林鄭月娥開始回答問題，但現場記者喊出更多問題。

「市民害怕你和警方，你可以回答這個問題嗎？」

香港上週末的示威活動演變成暴力衝突，造成數十人受傷，其中有人傷勢嚴重，這場火藥味十足的記者會也顯示香港緊張局勢升溫。

依照「一國兩制」原則，香港媒體享有中國大陸前所未聞的自由。從富有獨立元素到強烈支持北京當局的媒體應有盡有，這代表香港多元的政治傾向。

林鄭月娥今天不時因為記者猛烈提問而顯得措手不及，記者也一再打斷她，指控她並未回答問題。

由於記者對林鄭月娥大吼，在場一名官員說：「請不要打斷。」

她一度停頓、低頭，再看向記者，讓記者繼續發問。

記者問林鄭月娥，中國是否會允許她完全撤回現已暫停修訂的「逃犯條例」，這是反送中示威者的關鍵訴求，但她一再表示：「這個問題已經回答過了。」

當林鄭月娥突然離開講台時，一名記者大吼：「你有良心嗎？」

還有一名記者大喊：「林女士，許多市民近日一直問你幾時死呀。」（譯者：葉俐緯/核稿：陳彥鈞）1080813