（中央社記者沈朋達台北13日電）中國國民黨今天證實派員赴陸溝通陸客自由行喊停，並指政府只會雙手一攤，無力解決問題。陸委會發言人邱垂正對此表示，阻礙兩岸交流的始作俑者是對岸，國民黨的說法是非不明。

媒體日前報導，國民黨主席吳敦義派遣陸委會前副主委張顯耀、國民黨大陸事務部主任周繼祥赴北京，向中國國台辦主任劉結一反應暫停陸客來台自由行一事。

國民黨13日以新聞稿表示，吳敦義多次接獲旅館、旅遊產業陳情，因此要求黨部大陸事務人員向陸方表達恢復開放自由行。並批評政府對此只能逞口舌之快，無力解決問題。

對此，大陸委員會發言人邱垂正13日受訪時指出，國民黨應該要認清是誰阻斷兩岸人民正常交流。

他表示，對岸片面破壞兩岸協議，以政治因素阻斷兩岸人民正常交流、相互認識理解的機會，陸客無法來台自由行一事，「應該要歸責於中國大陸，怎麼會是歸責於台灣」？

邱垂正也指出，自7月底傳出陸客自由行將暫停後，政府提出旅遊獎勵方案，以減少業者的損失，並協助觀光產業朝多元、永續方向發展。

他強調，政府在各方面已做完整的配套，事實擺在眼前。而國民黨是非不明到這種地步，實在難以想像。

日前金門、馬祖、澎湖3縣縣長也赴陸與劉結一見面，對此，邱垂正表示，離島的產業結構以觀光業為主，而對岸片面「說斷就斷」地暫停自由行，肯定給3個離島帶來產業發展上的疑慮，陸委會尊重並理解3位縣長為避免損失，赴陸溝通的目的。

但他也強調，中國大陸才是片面毀棄兩岸協議、阻斷人民正常交流的始作俑者，陸委會也譴責中共對台灣內部進行社會分化、介入選舉的作法。（編輯：邱國強）1080813