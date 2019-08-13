《天堂M》官方今推出全新系列影片「天堂M名人堂」，邀請到目前在遊戲中個個伺服器響噹噹的人物，而榮獲第一位登上節目的，就是只用26天就衝到泰坦伺服器第一名暗黑騎士的「東尼大怒」！

很不一樣的是，有別於一般全力型點法，東尼大怒選擇了超罕見的「敏精」玩法，東尼大怒透露，根據他之前全敏龍鬥士的經驗，到了傲慢之塔8、9樓命中就會力不從心。而這次暗黑騎士在技能加持下，攻擊每一下都是魔法型，因此不需要太高命中。

東尼大怒說，根據他實測經驗，全敏捷不但可以讓坦度增加兩、三成，傷害也與全力量只差大約13%，「這樣給了我很大信心，因為我全敏可以多12防。高等玩家都知道，越到後期每一點防禦投資成本很重，所以這樣做可以帶來很大的彈性，目前也只有暗黑騎士可以這樣做。」

談到曾是首位80級王族，東尼大怒笑說其實一開始只是為了王族的組隊加成才練，但是到後來隊友都對王族的BUFF上癮，所以只好認真開始玩。「練了約5個月就追回伺服器第一名，等級也破80級。」而東尼大怒也時常在討論版上分享王族的練等新德，意外引起很多人迴響，「看到大家因為我得的文章很有樂趣，也激起我的創作欲，寫文章對我也很舒壓，療育工作上的壓力。」

除了寫文章分享心得外，東尼大怒在今年年初時也開起了實況，東尼大怒說，當時只是想和玩家分享玩龍鬥士的經驗，「我特別把我的王族吃掉，讓朋友都很意外，所以我任我有義務給大家一個交代，也很驚訝在沒有宣傳的情況下，第一次直播就有六、七百人看，說實話我還滿感動的。」東尼大怒認為，開直播可以讓他在原本玩遊戲的時間內跟大家聊天，等於是花一樣的時間可以同時把兩件事做好，「那我為什麼不做？」

而觀眾都認為大怒是「歐洲人」，不過他自己卻不這麼認為，因為他總是「報喜不報憂」才讓粉絲有這個錯覺。另一方面當然也是有真正歐洲的時候，例如今年3月紫變做8次、紫娃3次成功，大家也都覺得太誇張。

大怒坦言，除了維修時間以外幾乎都在練功，「我確定我就是要拿到第一名，其實工作狂和練功狂是同一件事情，在現實生活中我的職業就是坦克，必須不斷承擔各式各樣決策與壓力，也必須正面看向前方不斷勇往直前，去保護背後團隊，這點《天堂M》帶給我生活上一樣的感受。」

至於往後規劃，大怒說他想把王重新練到80級，「其實我比較喜歡專心練一隻，但是看到韓版王族的一些更新覺得滿有意思的，對王族還是有一些愛。」現實生活方面，兩個孩子的爸的大怒責是想扮演好酷酷老爸的形象，希望在兒子女兒的心目中，是一個工作很認真又很會玩的老爸，「努力工作、好好享受。」