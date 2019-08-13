CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週二表示，川普政府決定延後加徵部分中國貨品的進口關稅，這示意川普也希望股市別再跌了。

「我認為此舉是總統在說『我不要股市再下跌了』。」Cramer 評論之際，正是道指自開盤跌勢反轉大漲 400 多點、近 2% 之時。經過上週五和本週一走跌，在週二交易前，道指較 7 月的史上高點下降 5% 以上。

先前川普宣布，9 月 1 日起針對剩餘尚未納稅的 3000 億美元中國進口貨品，將加徵 10% 關稅，但週二美股開盤不久，美方貿易官員就宣布，將移除受影響的貨品清單上部分項目，且其他項目原定 9 月 1 日啟動關稅，將會延遲至 12 月 15 日再執行。

蘋果 (AAPL-US) 一度大漲約 5%，收盤漲幅收斂至 4.2%。

與此同時，美國貿易代表發言人稱，美方貿易代表 Robert Lighthizer 和財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 與中國副總理劉鶴進行了討論，且 2 週內中美雙方官員將再次進行談話。

中國官員週二也證實雙方通過電話，且 2 週後會再繼續通話。

「每個人都在眨眼。」Cramer 以此描述中美雙方的聲明。

「這正是空頭最糟糕的惡夢。」

Cramer 表示，反對股市者仍在提 2 年期公債殖利率反轉且高於 10 年期公債殖利率的威脅。

以過往經驗來說，這樣的走勢示意著經濟衰退，這收益率曲線其他部分、美國基於到期日的美國利率圖，幾個月前就反轉了。

然而，週二交易，由於投資者買入股票並出售債券，2 年期和 10 年期之間的利差擴大，爾後又收窄一些。

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