（中央社記者繆宗翰北京14日電）香港「反送中」示威情勢急速升溫之際，中國外交部凌晨發出簡訊表示，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿蓬佩奧於當地時間13日在紐約會見。

中國外交部發言人辦公室今天凌晨5時40分許向媒體發出簡訊指出，這次會晤是經中美雙方商定，就中美關係交換意見，但並未提及雙方會談主要內容。

蓬佩奧（Mike Pompeo）和美國副總統彭斯（MikePence）、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今年曾多次接見香港反對派人士，北京當局指控美國為「反送中」示威的幕後黑手。

新華社1日曾刊登楊潔篪專訪，他當時重申北京基調，聲稱美國對香港「煽風點火」，並強調香港絕不容任何外來干涉。

香港情勢近日急速升溫，美國務院官員12日針對香港情勢升級表示，美方譴責暴力，並敦促各方保持克制。包括裴洛西在內的多位美國國會議員也在推特（Twitter）發文，聲援示威群眾，並指「任何暴力鎮壓（香港）的情況都是不可接受的」。

對此，中國外交部發言人華春瑩13日宣稱，上述發言「罔顧事實、顛倒黑白，把暴力犯罪美化成爭取人權和自由」，「香港事務純屬中國內政，你們沒有權利也沒有資格對香港事務說三道四，你們還是管好自己的事吧。香港不用你們操心」。（編輯：張淑伶）1080814