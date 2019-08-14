經過 3 年多的談判，哥倫比亞廣播公司 (CBS-US) 和 Viacom (VIAB-US) 終於同意以全股票合併，新公司名稱為 ViacomCBS，由 Viacom 的執行長 Bob Bakish 擔任新公司執行長，而去年上任 CBS 執行長的 Joe Ianiello 將擔任董事長，並將在合併後負責 CBS 資產。

現有的 CBS 股東將持有新公司約 61% 股份，而 Viacom 股東持有剩餘 39%。Viacom 股東每股可換 0.59625 股 CBS 股票。CBS 週二股價上漲 1.37%、Viacom 股價上漲 2.4%。

這項合併案重新統合了 Sumner Redstone 持有的 National Amusements 控股的兩家媒體公司。

Viacom 2006 年與 CBS 分割。Redstone 的女兒 Shari 是 CBS 和 Viacom 副董事長，長期也都希望兩家公司能再度合併，在媒體環境裡以更大的規模對抗迪士尼 (DIS-US)、Comcast 和 AT&T 等競爭對手。

合併後 CBS 不只擁有同名廣播網和其他有線和媒體資產，也將新增電影製片廠派拉蒙影業、有線電視網如 Comedy Central、MTV、Nickelodeon 和 BET，以及其他資產，包括串流媒體服務 Pluto TV 和 South Park Studios。

合併後的巨大規模也讓 ViacomCBS 新公司更有投資的本錢，能與 Netflix (NFLX-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和其他傳媒等公司競爭，根據兩家公司聲明，過去 12 個月 ViacomCBS 花費超過 130 億美元，未來也將「加速」其串流策略和全球擴張的腳步，但他們沒有提及是否有計畫推出合併的串流產品，例如華納媒體的 HBO Max。

CBS 旗下的 CBS All Access 和 Showtime Anytime 合併已有訂閱戶 800 萬人以上，而 Viacom 主打小眾串流產品，例如每個月 7.99 美元的兒童服務 Noggin。

這些公司未來 12 至 24 個月的年度協同運作效應估計為 5 億美元。

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