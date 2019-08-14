今年18歲的李昱欣從台灣到上海復旦大學就讀經濟系2年級，日前拿下全球城市小姐上海賽區亞軍，李昱欣外型亮麗，媒體形容她是「小劉亦菲」，有神仙姊姊的仙氣，全球城市小姐美學顧問邱浚彦也表示「仙氣美女」是現在全世界的主流。

8月10日在上海舉行的全球城市小姐選拔大賽，第2名的李昱欣來自台灣，她從小在台灣土生土長，國中的時候到美國讀書，高中畢業之後，到上海復旦大學就讀，目前是經濟系2年級的學生，今年18歲的她從小在不同的城市求學，因此眼界較為寬廣，李昱欣的參賽宣言是「逆風的方向更適合飛翔，我不怕千萬人阻擋，只怕自己投降」，大陸媒體形容她是高顏值才女，除了台風穩健外，更像是「小劉亦菲」。

李昱欣等參賽者將角逐大中華區總決賽，與其他賽區選手一較高下。選美比賽美女如雲，最難選擇的就是評審，外界好奇看了這麼多的美女會不會「審美疲勞」？同樣也擔任全球城市小姐選美比賽評審的整型醫師邱浚彥，本身就是網紅最愛的整型醫師，他解釋美的標準的確會隨著潮流改變，現在大家最愛的是「有仙氣的女神」，眼睛水汪汪帶著電，鼻型也要小巧可愛。而追求美麗的過程其實是很開心的。邱浚彥說不少網紅來找他的時候，看著自己一天一天改變，可以激發自己的自信，最重要的是要愛自己，才能獲得大家的喜愛。