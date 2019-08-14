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行政院秘書長李孟諺和發言人Kolas Yotaka今（14）日接受來自花蓮縣玉里鎮Halawan部落的族人報信息，由Halawan部落向行政院通報該部落的Ilisin年祭即將於8/16-8/19展開，除了向祖靈祈福，期盼行政院施政順利外，並邀請行政院長蘇貞昌等官員參加年祭。Kolas強調，政院接受原住民族報信息可謂史無前例，是原住民族在6月至9月祭典期間向政府機關通報信息的最高層級，此舉這在前政府時代從未發生，讓多元文化成為台灣的日常，讓北上報信息的阿美族人相當感動。

今天在儀式中由李孟諺接受邀請，緊接著，來自紐西蘭的毛利族團體也抵達行政院，在Halawan部落的報信息儀式後，以毛利戰舞Kapa Haka對台灣原住民族表達手足之情，同時，也向行政院推動南島文化致上謝意。蘇貞昌隨後也與阿美族人、毛利族人合影致意，並表示毛利族人在原民會協助下，將在台灣展開為期兩周的「南島尋根之旅」。

報信息的儀式由Halawan部落領袖楊萬生Sawmah帶領族人向祖靈致意，並向李孟諺表達邀請之意。隨後，Kolas接續迎接今天清晨抵台的毛利族團體，接受來自紐西蘭北島的毛利族Ngati Manu部落領袖Arapeta Hamilton的傳統碰鼻禮Hongi，代表交換氣息與生命，之後並接受毛利族的戰舞Kapa Haka洗禮。

出身Halawan部落的Kolas表示，行政院接受原住民族報信息可謂史無前例，是原住民族在6月至9月祭典期間向政府機關通報信息的最高層級，行政院不但感受到族人的寬容與溫暖，也再次強調政府對維護對多元文化的善意，更強化台灣就是多民族國家的象徵，意義深遠重大。

同時，Kolas也表示，這在前政府時代從未發生，敞開大門肯認多元文化，讓多元文化成為台灣的日常，的確讓北上報信息的阿美族人相當感動。

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