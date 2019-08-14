NOWnews 今日新聞

專訪／林俊憲預言韓國瑜 創歷史坐火箭升空自由落體掉下

民進黨立委林俊憲接受《今日新聞 NOWews》專訪指出，他認為罷韓一定會過，「因為從韓國瑜的反應，就看得出來」、「韓國瑜可能創下歷史，他是坐火箭升空的，自由落體掉下來」，他指出罷免是仇恨的動員，政治人