NOWnews 今日新聞

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影／每個命案現場都是「一幅名畫」　只有屍體知道真相
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中職／蘇智傑雙響砲灌4打點　猛獅依舊不敵樂天
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口罩環保危機1／口罩成環境浩劫　回收困境迫在眉睫
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中職／萊恩獲魚頭君邀請　與陳時中部長相見歡
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五月天線上開唱粉絲樂歪　唱到一半老蕭、李榮浩都來了
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《若是一個人》謝瓊煖展現影后演技　一招幫助宋柏緯入戲
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口罩環保危機2／尿布、廚餘能回收再利用　口罩行不行？

「想更環保一點使用口罩」、「換布口罩好了」…。隨著新冠肺炎疫情升溫，廢棄口罩數量暴增，看得人們怵目驚心，也有不少人開始思考，廢棄口罩是否能回收再利用？台灣每天丟棄上千萬枚口罩，最後都進了焚化廠，難道沒

口罩環保危機3／廢棄後焚化最單純？可考慮收回轉能源化

基於感染風險考量，加上口罩不織布材質也是塑膠的一種，無法自然分解，目前無論用完被當做醫療廢棄物處理，都是依一般垃圾處理，最後送進焚化爐焚燒。雖然這樣可以避免病毒感染風險，但直接燃燒口罩還是會造成空汙對

巷仔內／海派轉型　林崑海不甘背罵名　青壯世代爭空間

民進黨原本就是派系山頭林立，然而近年來由「海董」三立董事長林崑海所主導的「海派」，成為黨內積極布局的新興派系，給其他派系不少壓力。只是，海董媒體大亨的身分，竟然介入政黨事務，遭批是「政媒兩棲」。他不甘

專訪／林俊憲預言韓國瑜　創歷史坐火箭升空自由落體掉下

民進黨立委林俊憲接受《今日新聞 NOWews》專訪指出，他認為罷韓一定會過，「因為從韓國瑜的反應，就看得出來」、「韓國瑜可能創下歷史，他是坐火箭升空的，自由落體掉下來」，他指出罷免是仇恨的動員，政治人
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