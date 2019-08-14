《我的非洲很有事》團隊這次來到了衣索比亞，要帶大家去探尋世界上少有的幾個原始部落。很有事團隊探訪的是擁有唇盤族之稱的摩西族，該族的女人在10多歲時就要把下唇割開，塞進一個盤子，因此才有了唇盤族的稱號。據說盤子越掛越大對她們來說是美麗、勇敢的象徵。

除此之外，還有一個說法就是為了防止別的族人來這裡搶人回去當奴隸，所以他們認為掛著這個唇盤能把敵人給嚇走。而當親眼看到這些時，廖科溢以及宋蘋恩對他們感到非常的敬佩，因為光是用看的都覺得很痛，更何況是摩西族人他們親自體驗，但為了這專屬於他們自己的美麗象徵，摩西族人到現今都還是保持著這個傳統。

很有事團隊接著繼續向前邁進，去尋找一群天生的陶藝家「阿里族」，阿里族人會被叫做天生的陶藝家是因為在我們的認知裡面，製作陶藝品是需要一些機器的協助以便完成這項細膩的工作。但是阿里族的婦女卻只用手就能製作阿里部落獨一無二的陶藝品。除了製作陶藝之外，他們也自釀香純的蜂蜜。而正當團隊在拍攝養蜂過程時，廖科溢卻不幸的被蜜蜂給蟄了耳朵，幸好導演及時的把螫針給拔了出來，才讓廖科溢沒有感到那麼痛苦。

當地婆婆說了被蜜蜂叮了後，它會在目標物上做記號以便其他蜜蜂一起圍攻它，所以趕快勸大家離開以免造成更大的危險。事後見到廖科溢仍然敬業的忍痛繼續錄影，工作人員也提出各種偏方，其中還有人打趣的說：「用童子尿可以緩解疼痛感，前面就有很多童子啊！」大夥一聽到就立刻笑了起來，緊張的氣氛一下就緩解了許多。