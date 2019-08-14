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（中央社記者曾依璇巴黎14日專電）巴黎聖母院於今年4月失火，正待重建，居民及非政府組織擔心鉛污染，指控政府忽視問題；此外，經歷今夏熱浪後，有部分石塊自聖母院穹頂掉落，建築仍有傾塌風險。

法國於今年6月底、7月底遭逢兩度熱浪，巴黎氣溫最高達攝氏42.6度，打破自1947年以來的紀錄。

文化部表示，待重建的聖母院在熱浪之後，穹頂有石塊掉落，仍有傾塌的潛在風險。

此外，由於聖母院部分建材含鉛，在火災中釋出大量含鉛灰塵，為保障工人健康，已自7月25日暫時停止重建工程，在推出新的保護健康措施後，預計8月19日恢復施工。

有團體指控政府部門忽視鉛中毒問題，置人民於險境，費加洛報（Le Figaro）引述文化部說法表示，與重建工程有關的國家整體單位都把工人健康視為優先要務，勝於其他考量。

清除聖母院周圍地面鉛污染的作業已於昨天展開，聖母院四周都豎起圍欄，還有警察駐守，遊客無法接近，只能在圍欄外拍照。

根據法國新聞電台（Franceinfo）消息，清除作業預計持續10天，除了地面之外，還會清理長凳和路燈，並於23日前後檢查效果；另也正在清理聖母院周邊學校。

聖母院於4月15日起火燃燒，13世紀的木製屋架及19世紀豎立的尖塔雙雙燒燬，總統馬克宏（EmmanuelMacron）宣示要在5年內完成重建。（編輯：林憬屏）1080814

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