（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）已禁止蘋果公司（Apple Inc）若干機型的MacBook Pro筆記型電腦上機，這是有鑑於蘋果6月召回幾款電池有著火之虞的筆電。

聯邦航空總署發言人在電子郵件聲明中表示，「聯邦航空總署知悉部分蘋果MacBook Pro筆電的電池遭召回的資訊」，署方已「通知航空公司電池召回的消息」。

蘋果6月表示，將免費回收為數有限的幾款15吋MacBook Pro筆電，因為這幾款筆電的電池容易過熱，有起火燃燒的風險。問題筆電大多在2015年9月到2017年2月之間售出。只要這些筆電換上新電池，就可以帶上機。

蘋果沒有立即回應路透社的置評要求。

根據聯邦航空總署政策，包括鋰電池在內的潛在危險物品若遭安全召修，就不能隨身帶上機也不能托運。問題物品必須檢修、更換，或經廠商認證的方式確保安全無虞後，才能登機。

MacBook Pro並非第一個遭禁飛的消費者電子產品。2016年間，三星電子的Note 7就因多次傳出手機電池爆炸，引發起火隱憂，進而遭到禁飛。近來幾起惠普公司等的筆電回收，就可能遭聯邦航空總署依規定禁飛。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1080815