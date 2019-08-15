（中央社威靈頓15日綜合外電報導）涉嫌殺害51人的紐西蘭清真寺血案槍手，在獄中寫信表達個人政治和社會看法，「仇恨」觀點遭發上網。總理阿爾登表示，這種情況不該發生，矯正單位官員已出面致歉。

「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）及其他當地媒體持有涉嫌槍手塔倫（Brenton Tarrant）一封厚達6頁信件及信封的照片。這封從奧克蘭監獄寄出的信件被張貼在爭議圖文討論版4chan上。

人在吐瓦魯參加太平洋島國論壇（PacificIslands Forum）的阿爾登（Jacinda Ardern）昨天告訴記者：「我想每個紐西蘭人都認為，這個人不該能從獄中分享個人仇恨言論。顯然在宣傳自我理念上，這是個心中有特定目標的罪犯，我們應該為此做好準備。」

路透社報導，囚犯能夠收發信件，典獄長只能在特定情況下扣留信件。

這名自稱白人至上主義者的其中一封信寄給名為艾藍（Alan）的俄羅斯男子，並被他發到4Chan網站上。塔倫的字跡如孩童，他以大寫字體寫了6頁的信件，提及自己2015年俄國行，以及他對英國法西斯主義者莫茲里（Oswald Mosley）的欣賞，他還相信「重大衝突即將發生」。

矯正部長戴維斯（Kelvin Davis）今天表示，目前為止，塔倫總共從獄中寄出9封信，兩封給自己母親，另外5封給其他人，而有2封信遭到扣押。不過戴維斯卻說，他沒有那5封信收件對象的詳細資訊。

他告訴紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand）：「我要求矯正單位檢視其他信件的內容，我們已即刻停止收發任何信件。」他也說，塔倫也收到來自世界各地的「幾十封信」，其中有些被扣押，有些則已經交給他。

法新社報導，矯正部官員史蒂文生（ChristineStevenson）說這封信不該被寄出，並說：「我要對因3月15日悲劇受影響者遭到的痛苦道歉。」

澳洲籍的塔倫涉嫌3月15日在紐西蘭基督城兩座清真寺開槍濫射，造成51人死亡。他被控92項罪名，但堅不認罪。塔倫將在明年5月接受庭審。（譯者：侯文婷/核稿：劉淑琴）1080815