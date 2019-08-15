本月晶片股在貿易戰不明確之際有所回升，美銀美銀認為，在經過週二川普宣布推遲加徵部分中國進口貨品關稅之後，一些晶片股值得買進。

半導體產業面臨全球貿易衝突，因為中美是該產業最關鍵的終端市場，且多數供應鏈位於亞洲。

由於美國週二宣布推遲加徵中國新一輪進口關稅，包括手機和筆電等產品，科技股當日因應上漲，但週三就因為美債殖利率曲線反轉而吐回大部分漲幅。

美銀美林分析師 Vivek Arya 報告指出，「即使緊張局勢舒緩被證明只是象徵性的 (未來還是會啟動)，但近期情緒還是正面，且顯示中美政府頗有彈性。」

分析師指出，推遲加徵部分貨品的關稅是戰略性的，避免毀了後續的聖誕購物季。

Arya 認為，在這樣「貿易解凍」的情形下，有 3 檔晶片股被列為「買進」評級：

Nvidia (NVDA-US)

目標價：225 美元

週三收低 3.83% 至 150.07 美元

Arya 認為，Nvidia 在大型、尚未滲透的市場內，有「卓越、長期的成長前景。」

Analog Devices (ADI-US)

目標價：130 美元

週三收低 2.4% 至 110.31 美元

Arya 認為，這家晶片廠「同類獲利能力最棒」。

KLA-Tencor (KLAC)

目標價：150 美元

週三收低 2.5% 至 131.11 美元

Arya 認為，KLA-Tencor「具備推動半導體製造技術關鍵因素的地位。」

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>