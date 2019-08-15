▲國民黨總統初選確定由韓國瑜出線。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.07.15）
▲高雄市長韓國瑜認為自己遭國家機器偷拍，市議員林智鴻特地北上開記者會打臉韓。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

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高雄市議員林智鴻昨（15）日在臉書發文，指高雄市長韓國瑜過年期間在峇里島度假村內打麻將，打臉韓先前在臉書發文指任市長後「沒再打過一場麻將」。韓今日回擊，懷疑自己遭國家機器監視。對此，林智鴻特地北上赴立院召開記者會，限期韓國瑜下午5時前提出具體證據，否則要求韓國瑜退出政壇。

韓國瑜今日受訪時指出，林智鴻貼出的爆料照疑似不是手機照，而是用專業照相機拍攝，懷疑有人在跟蹤。對此，林智鴻表示，爆料者是持三星S9手機，並非專業相機，他的臉書也有網友PO上另一張麻將照，顯示公開場合並非只有1人拍到照片；政治人物公開講話要有所本，不能打迷糊仗，韓國瑜說國家機器監控，要韓國瑜說出誰監控？誰指示？哪個單位？他限期韓國瑜下午5時前提出具體證據，並公開說明清楚，若韓國瑜提不出具體證據，須公開道歉，並承諾退出政壇。

【直播／高市議員林智鴻　北上打臉韓國瑜「國家機器」說】

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NOWnews 今日新聞发布于 2019年8月15日周四

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