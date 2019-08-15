NOWnews 今日新聞

誠品敦南終章2／深夜裡默默被需要 護士奔書店暖心故事
誠品敦南店5月31日正式畫下休止符，事實上，深夜的敦南店更時不時有著許多觸動心靈的共鳴故事，讓人啜泣、會心一笑或是散發光芒。回顧過去，在誠品工作14年、且擔任敦南店店長7、8年的周業陞說：「這裡安撫了
誠品敦南終章5／信義誠品將成夜經濟掌舵者 有這些挑戰
誠品敦南店24小時書店傳承到信義店，除了誠品認為將創造更多多元體驗外，專家也指出，從「夜經濟」的層面探討，信義區將因為誠品24小時書店的進駐，帶動周邊產值效應，並從原本物質層面向上提升到精神層面，有文
口罩環保危機3／廢棄後焚化最單純？可考慮收回轉能源化
基於感染風險考量，加上口罩不織布材質也是塑膠的一種，無法自然分解，目前無論用完被當做醫療廢棄物處理，都是依一般垃圾處理，最後送進焚化爐焚燒。雖然這樣可以避免病毒感染風險，但直接燃燒口罩還是會造成空汙對
口罩環保危機5／不讓你亂扔口罩！押金制可解決問題？
環保署規定，一般民眾使用的口罩是循一般垃圾清運，最後再由焚化爐處理，並不建議口罩回收；公衛學者則認為，如正確丟棄口罩才是比較重要的課題，「不要亂丟也是防疫文明的一部分！」無論口罩送焚化廠或回收再利用，
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