NOWnews 今日新聞

口罩環保危機5／不讓你亂扔口罩！押金制可解決問題？

環保署規定，一般民眾使用的口罩是循一般垃圾清運，最後再由焚化爐處理，並不建議口罩回收；公衛學者則認為，如正確丟棄口罩才是比較重要的課題，「不要亂丟也是防疫文明的一部分！」無論口罩送焚化廠或回收再利用，