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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國13個州今天聯合控告總統川普政府，尋求阻擋用貧富標準拒發簽證或綠卡給貧困移民的新規定，而當局則希望新規能大幅減少合法移民。

路透社報導，部分專家表示，如果移民未達高收入標準，或接受社會福利、糧票、公共住宅或醫療補助（Medicaid）等，將無法取得簽證或永久居留權，新規恐影響數十萬人，美國境內合法移民人數將減半。

華盛頓州檢察長佛格森（Bob Ferguson）在聲明中表示：「川普行政當局的訊息很清楚：如果你有錢，我們歡迎你，你是窮人就閃邊。這項法規很不美國、反移民且不合法。」

這項12日公布的法規將在10月15日上路，擴展公共負擔的定義，允許拒絕未達收入要求者或接受公共援助者的簽證申請。

佛格森說，這項法規透過重新定義「公共負擔」違反「移民與國籍法」（Immigration and NationalityAct），這個改變與立法宗旨和國會意圖無關。

這起訴訟跟舊金山市與鄰近聖克拉拉郡（SantaClara）昨天提起類似訴訟，試圖阻擋這項法規。

這13個州在美國華盛頓東區聯邦地區法院提起的訴訟中說，新規「把促進移民經濟流動的聯邦移民法制度徹底改革，轉變為有利於富裕移民的制度」。

加入華盛頓州對國土安全部（DHS）提告的州還有：科羅拉多州、德拉瓦州、伊利諾州、馬里蘭州、麻薩諸塞州、密西根州、明尼蘇達州、內華達州、新澤西州、新墨西哥州、羅德島州及維吉尼亞州。

國土安全部沒有立即回應置評要求。（譯者：侯文婷/核稿：陳昱婷）1080815

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