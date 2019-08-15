（中央社莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯烏拉爾航空（Ural Airlines）一架載有233人客機今天起飛後不久遭遇鳥擊，緊急降落在莫斯科市郊一處玉米田，儘管造成機上23人受傷，但被俄國人稱為一樁奇蹟。

俄羅斯衛生部表示，這起事故造成23人受傷，但無人喪命。這架載有226名乘客和7名機組員的空中巴士A321型（Airbus A321）客機，從莫斯科茹科夫斯基機場（Zhukovsky）起飛，原定飛往遭俄國兼併克里米亞的辛費羅波市（Simferopol），起飛後卻撞上一群海鷗，導致發動機出狀況，緊急迫降莫斯科東南方一處玉米田。

俄國國營電視台表示，這次事件被稱為「拉曼斯基奇蹟」。拉曼斯基（Ramensky）是這架班機迫降區域，距離茹科夫斯基機場超過1公里。

國際傳真社（Interfax）引述一名消息人士表示，一人受重傷。

「共青團真理報」（Komsomolskaya Pravda）稱讚這架飛機的機師尤蘇波夫（Damir Yusupov）是「英雄」，拯救233條人命，「把一具發動機無法運作且起落架收起的班機，巧妙降落在一處玉米田」。

有人把這起事件與全美航空1549班機事故相比擬；1549班機2009年因遭遇雁鳥撞擊，導致兩側發動機同時熄火，之後緊急迫降紐約哈德遜河（Hudson River），機上所有人全數生還。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080815